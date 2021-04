IC’s breiden capaciteit weer uit: bovengrens in zicht

De grens van het aantal ic-bedden dat de Nederlandse zorg kan leveren (1700) komt daardoor dichterbij, en de dreiging van ‘code zwart’ daarmee ook. Mogelijk is die bovengrens lager dan 1700 bedden: diverse ziekenhuizen lieten onlangs aan deze krant weten het doel onhaalbaar te achten.



Momenteel liggen 1205 mensen op de intensive care, van wie 784 patiënten met het coronavirus. Dat laatste aantal is in tien dagen met ruim 150 gestegen. Ziekenhuizen maken zich grote zorgen om de plannen voor versoepeling van het coronabeleid die deze week naar buiten kwamen.



Het kabinet heeft het OMT advies gevraagd over bijvoorbeeld heropening van de terrassen en afschaffing van de avondklok per 21 april. ,,We zouden graag zien dat daarvoor een ander moment wordt gekozen”, zegt het Nijmeegse Radboudumc.