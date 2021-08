Ideaal: een prik zonder afspraak in eigen dorp

Al voor vieren steekt Pieter Seghers zijn hoofd om de deur van dorpshuis Luctor et Emergo. De 80-jarige Rillander heeft de envelop met de uitnodiging voor een vaccinatie voor de zekerheid meegenomen. ,,Die heb ik al in februari gekregen en al die tijd bewaard. Maar het is er tot nu toe nooit van gekomen. Ik heb drie keer een koutje gehad, ik heb in het ziekenhuis gelegen. En nu kan ik me hier laten prikken, lekker dicht bij huis.”