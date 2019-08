Iedere gemeente krijgt meldpunt voor bijtgrage hond en zijn baasje

Gemeenten kunnen na een melding maatregelen opleggen aan eigenaren van honden met een hoog risico. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplicht aanlijnen van honden, of om de verplichting de hond een muilkorf aan te doen.

De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Hij moet ervoor zorgen dat het beest wordt uitgelaten door iemand die het dier te allen tijde onder controle heeft. En het baasje is ook verplicht om deskundige hulp in te schakelen als de hond agressief gedrag vertoont.

Een aantal gemeenten heeft al een meldpunt voor agressieve honden. In Rotterdam werden afgelopen jaar 145 meldingen gedaan. Dat resulteerde in 25 muilkorfgeboden. In Dordrecht, waar begin dit jaar eind een meldpunt werd gestart, kwam dit jaar al 17 meldingen binnen.

150.000 keer gebeten

Er zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen honden. Onderzoek uit 2008 (recentere cijfers zijn er niet) laat zien dat dat er in Nederland jaarlijks circa 150.000 mensen gebeten worden door honden. Een op de vijf slachtoffers zijn kinderen jonger dan 5 jaar. Een op de drie bijtincidenten is zo ernstig dat de hulp van een dokter nodig is. En zo'n 230 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Gemiddeld leiden bijtincidenten tot één dodelijk slachtoffer per jaar.