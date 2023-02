Iedereen bij het debat leek te vergeten dat de gemiddelde kiezer echt niet dom is

Rotterdam Kopieerge­drag speelt mogelijk een rol bij grote reeks explosies: ‘Een cobra heb je zo gekocht’

Kopieergedrag speelt mogelijk een rol bij de grote reeks explosies in Rotterdam en regio, alleen dit jaar al 23. Volgens criminoloog Jasper van der Kemp kan de aandacht voor de ontploffingen anderen triggeren. ,,Illegaal vuurwerk laten afgaan is niet superingewikkeld, want een cobra heb je zo gekocht. Maar het is wel supergevaarlijk.’’