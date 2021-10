Iedereen dacht dat ze het niet kon, maar vmbo’er Ans hield vol en nu is ze Master of Science

,,Niet slim genoeg.” ,,Te hoog gegrepen.” ,,Niets voor jou.” Dat is wat Ans Stouten (28) jarenlang hoorde. Ze begon met vmbo. Nu is ze Master of Science.

,,Ik heb dertien jaar gestudeerd, lang hè?”, zegt Ans Stouten ietwat beschaamd. ,,Ik was 15 toen ik mijn vmbo-diploma haalde.” Deze maand ging ze naar Leiden om haar masterakte voor gedragswetenschapper op te halen. De in Zierikzee geboren en opgegroeide Stouten heeft daarmee iedereen in haar omgeving verbaasd, inclusief zichzelf. ,,Toen ik naar het mbo ging, had ik nooit durven dromen dat ik dit zou gaan doen. Als je toen tegen mij had gezegd: ‘Ans, over tien jaar ben jij gedragswetenschapper’, had ik je keihard in je gezicht uitgelachen.” Het is voor haar een bewijs dat je vooral naar je hart moet luisteren.

Quote Vmbo is zeker niet te min. Het gaat erom dat je doet wat je leuk vindt en vooral naar jezelf luistert. Ans Stouten, Afgestudeerd gedragswetenschapper

Stouten, nu al tien jaar woonachtig in Den Haag, hoort de stem van haar vmbo-mentor in Zierikzee nog als de dag van gisteren nagalmen in haar gedachten. ,,Ik wilde óf basisschooljuf worden, óf psycholoog. Dat laatste schoof ik gauw opzij, want ik zat op kader en dan zou ik naar het vwo moeten. Dat kon haast niet. Maar alles schreeuwde in mij dat ik juf moest worden. ‘Is dat niet te hoog gegrepen voor je, Ans?', vroeg de mentor van de brugklas mij. Het kon wel, maar het zou een heel lange weg zijn, zei ze. Ik zei daarop: ‘Het maakt niet uit hoe ik het ga doen, maar ik ga er komen’.”

Leren, leren, leren

Een ding wil ze wel duidelijk maken: ,,Vmbo is zeker niet te min. Het gaat erom dat je doet wat je leuk vindt en vooral naar jezelf luistert.” Voor Stouten betekende het dat ze moest gaan leren, leren, leren. Jarenlang. En vooral keihard vallen en weer opstaan. Want het ging zeker niet van een leien dakje. ,,Ik haalde niet alles in één keer, ook niet op het mbo. Toen heb ik met de hakken over de sloot het eerste jaar behaald van mijn opleiding onderwijsassistent. Dat zag ik als een tussenstap naar de Pabo. Toen ik eenmaal op het hbo zat, kreeg ik een tussentijds negatief studieadvies. Mijn hele droom zou daardoor in duigen vallen, maar ik schreef mij uit om het nieuwe schooljaar vol frisse moed opnieuw te starten.”

Voor een cruciale rekentoets zakte ze drie keer. ,,Ik had heel vaak een 5,4. Dan had ik het nét niet gehaald. Zat ik weer in de trein naar Arnhem, waar ik die toets kon inzien. Maar ik dacht steeds: ‘Het gaat mij niet gebeuren dat ik die stomme Pabo-rekentoets niet kan.’” Haar doorzettingsvermogen werd beloond. Maar de vragen die ze had voordat ze de opleiding tot onderwijzer ging doen, waren bij het behalen van haar hbo-propedeuse nog niet beantwoord. ,,Hoe komt het nou dat het ene kind zo reageert en het andere anders?” Ze deed een loopbaantest. ,,Wat denk je? Kwam psychologie ineens weer terug, maar ook pedagogische wetenschappen. Daarbij leer je meer over opvoeding en wat daar mis kan gaan. Ik dacht: ‘Hé, dan ga ik daar die antwoorden krijgen.’”

Quote Liever keihard falen dan altijd blijven dromen en zeggen: dat had mij toch wel leuk geleken. Ans Stouten

Drie achten

Er was alleen een drempel. ,,De universiteit is nooit een optie geweest. Iedereen zei altijd tegen mij dat ik dat niet zou kunnen. Ik dacht zelf ook dat ik niet slim genoeg was.” Toch ging ze ervoor. Na het behalen van haar bachelor volgde een master met drie achten op haar eindlijst. En heel stiekem droomt ze nu van een doctorstitel, de hoogste academische graad. Blijft ze zichzelf dan toch maar kwellen? ,,Mijn grootste drijfveer is altijd geweest: ik wil dit. Liever keihard falen dan altijd blijven dromen en zeggen: dat had mij toch wel leuk geleken.”

Nu is Stouten werkzaam als gedragswetenschapper voor een gespecialiseerd bedrijf, maar ze is als zodanig ook tijdelijk verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. ,,Ook zoiets. Nooit gedacht dat ik ooit voor een universiteit zou werken.” Tijdens haar studiejaren al tot de dag van vandaag werkt ze bij de Albert Heijn. ,,Ik moet naast mijn studie ook gewoon de huur betalen.”