Iemand groeten als je langsloopt, dat is toch niet meer dan normaal?

11:50 Als het verdriet bij Oosterhouter Frans Brekelmans over het verlies van zijn kinderen in al zijn rauwheid naar boven komt, slaat hij vijf keer hard met zijn vuist op tafel. ,,Als ik twee zoons en mijn eerste vrouw weg heb moeten brengen, moet mijn dochter er dan ook nog bij? Is het niet genoeg?”