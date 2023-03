Igor krijgt weinig nachtrust in winteropvang: ‘Als het niet koud is, slaap ik liever buiten’

Bijna nergens meer zondags­rust, behalve in Bennekom: ‘Niemand die boort of zaagt’

In Bennekom houden inwoners de zondagsrust stoïcijns in ere, en in Spakenburg wordt niet gevoetbald, zelfs niet als de voetbalclub de finale van de KNVB-beker zou halen. Heeft de vrije zondag nog toekomst?