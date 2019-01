IJskoude nachten op komst, maar helaas: ‘Sneeuw bederft schaatspret’

Door de sneeuwval is er op het ijs een ‘isolerend dekentje’ ontstaan, zegt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Daardoor groeit het ijs veel minder snel aan dan anders. Dat is een probleem, want met name op diepere plassen is het ijs nog niet dik genoeg om op te schaatsen. En het is ook te dun en dus te riskant om de sneeuw eraf te vegen. De sneeuw komt de kwaliteit van het ijs sowieso niet ten goede.”