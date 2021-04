IJverige gemeentewerker met onkruidbrander vernielt per ongeluk kunstwerk van 250.000 euro: ‘Heel erg spijtig’

KONINGSDAG Arresta­ties, gewonde agenten en parken vol met troep: ‘Mensen deden alsof corona niet meer bestond’

28 april De politie kon op Koningsdag niks anders doen dan ingrijpen in de overvolle parken in Nederland. Onder meer in Amsterdam, Utrecht, Breda en Haarlem moesten mensen aan het eind van de middag verplicht parken en pleinen verlaten. In Breda en Amsterdam moest zelfs de ME er aan te pas komen. De burgemeester van Breda besloot 's middags een noodverordening af te kondigen. In Amsterdam werden vijftig mensen aangehouden. Drie agenten raakten lichtgewond. Volgens de Nederlandse BOA Bond deden mensen op sommige plekken ‘alsof corona niet meer bestond‘.