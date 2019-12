Ik ben dus die vrouw die dagelijks de politie belt over knalvuurwerk

Mijn kleine hond Lola zit alweer zo’n twee weken in het washok. Soms komt ze er eventjes uit, als de kust veilig lijkt en met veel lieve woordjes, aaien en afleiden met een bal, krijg ik haar het park in om een poep en een plas te doen. Steeds, net wanneer ze er plezier in heeft en een vrolijk huppeltje doet, is daar de klap. Alsof er weer een plofkraak is gepleegd.