Ik ben een tolerant mens, maar als het om de boa gaat verander ik in een onverdraagzaam sujet

U moet weten, ik ben een opgewekt en tolerant mens, voor bijna alles en iedereen voel ik wel mededogen, maar als het om de buitengewoon opsporingsambtenaar gaat, oftewel de boa, verander ik in een onverdraagzaam sujet. En dat defect in mijn hoofd werd deze week andermaal bevestigd.



Ik las een bericht van een eigenaar van een eetcafé uit Meppel. Hij schreef: ‘Sorry, lieve mensen, maar dit is niet te doen.’ Het was het begin van een mededeling. Hij ging zijn zaak sluiten, vanwege een paar overijverige handhavers. De horecauitbater legt uit: ‘Eén keer zeiden ze dat er vier mensen bij elkaar aan tafel zaten die nooit een huishouden kunnen zijn, terwijl wij die mensen kennen en zeker weten dat ze een huishouden zijn.’