Ik bén niet eens Groninger, maar zelfs ík voelde me aangesproken

Het Nieuwsforum van Langs de Lijn en Omstreken op Radio 1 is een heel fijn programma. Soms mag ik ook aanschuiven, en dat doe ik met veel plezier, omdat er altijd interessante gesprekken worden gevoerd.



Afgelopen vrijdag ging het over de aardbevingen in Groningen. Een ontluisterende discussie tussen drie gasten. In een paar minuten tijd hoorde je alle argwaan van de Groningers bevestigd worden. Die Groningers waren lijdzaam. De overheid kon ze toch helpen verhuizen? De aardbevingen zijn een natuurverschijnsel. Vroeger verhuisde men ook als het water te hoog kwam te staan, zo zei historicus PG Kroeger. ‘Shit happens’, vond ex-politicus Ton Elias. Het kan toch niet zo zijn dat al die mensen daar nog vijftig jaar blijven zitten? Alleen politicologe Kirsten Verdel gaf tegengas.