Ik ben niet zo van mensen doodzwijgen, tenzij ze evident een gevaar voor de samenleving vormen

Update A2 richting Utrecht gedeelte­lijk open na ongeluk met vrachtwa­gen

23 juni De A2 richting Utrecht is na een ongeluk bij knooppunt Everdingen weer gedeeltelijk open voor het verkeer naar Utrecht. Er zijn nog twee van de vier rijstroken afgesloten. De belangrijke verkeersader vanuit het zuiden richting Utrecht en Amsterdam was tot na het middaguur dicht na een ongeval met een vrachtwagen en een personenauto. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.