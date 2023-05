Ik geniet er stiekem altijd van als zo’n griet met een paardenstaart hem uitspeelt

Absurde steekpar­tij bij speeltuin: piepjonge dader steekt moeders neer als ze hun kinderen komen halen

Een vermoedelijk piepjonge dader - de politie denkt dat hij niet ouder is dan 12 jaar - stak maandagavond twee moeders neer toen ze hun zoontjes kwamen ophalen bij een speeltuin. Hellevoetsluis is in de ban van deze absurde steekpartij. ,,Dat dit in zo’n jong koppie opkomt...”