Ik kan niet anders dan constateren dat dit drama voorkomen had kunnen worden met tijdig ingrijpen

Krap een week na de moorden in Vlissingen en Alblasserdam zijn er nog veel vragen over wat John S. dreef. Wel is duidelijk dat hij gebukt ging onder zware psychische problemen waarvoor hij tevergeefs om hulp vroeg bij de ggz en huisartsen. Het is verontrustend, maar ik kan niet anders dan constateren dat dit drama voorkomen had kunnen worden wanneer er op tijd was ingegrepen met een behandelplan.