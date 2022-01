Ik kreeg brieven van bejaarde vrouwen die een leven lang zwegen over wat hen was overkomen

Holleeder haalt op laatste dag proces nog één keer uit naar zus Astrid

Willem Holleeder heeft vrijdag zijn laatste woord in zijn proces onder meer benut om nog een keer uit te halen naar zijn zus Astrid, een van de belangrijkste getuigen tegen hem. In zijn ogen heeft zij over de hele strafzaak ‘de regie gevoerd’. Holleeder (63) staat in hoger beroep terecht op verdenking van het geven van vijf opdrachten voor liquidaties.

21 januari