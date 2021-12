Ik moest vooral denken aan de nabestaanden van Robin Fransman

Ook last van hooikoorts in de winter? Dit is waarschijn­lijk de oorzaak!

Hooikoorts in december? Het kan zomaar gebeuren, want door de warme herfst en zachte eerste winterweken staan de eerste hazelaars en elzen alweer in bloei. Nieuw onderzoek moet meer inzichten geven in de gevolgen van klimaatverandering op allergie.

