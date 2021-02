Ik verlang naar veel dingen terug, after corona, maar dit hoort daar niet bij

2 maanden cel Weg studie, weg baan: Ayoub (19) raakt na rellen in Den Haag veel in zijn leven kwijt

2 februari Het gooien van een baksteen naar een gepantserde politiebus heeft voor de 19-jarige Ayoub A. drastische gevolgen. De jonge Hagenees moet voor zijn betrokkenheid bij de rellen in de Schilderswijk twee maanden onvoorwaardelijk de gevangenis in. Hierdoor raakt hij zijn baan kwijt én kan hij zijn studie voorlopig uit zijn hoofd zetten. Verontrustend, zegt zijn advocaat, die in hoger beroep gaat. ,,Ayoub realiseert zich dat hij veel van zijn leven kwijt is of kwijtraakt.”