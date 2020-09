Ik voel een enorme afkeer voor mannen die alles wat vrouwen doen luidruchtig afserveren

Ontploffen als iemand smakt of serieus overwegen om een kussen op het hoofd van je vent te drukken als-ie weer eens ligt te snurken. Een vriendin heeft ooit woest een paar appels naar haar man gegooid, alleen omdat de lieverd chips zat te eten op de bank.



Misofonie heet deze aandoening. Een hoogleraar psychiatrie van het Amsterdamse UMC deed er onderzoek naar en won er vorige week de Ig Nobelprijs mee. Dat is een prijs voor onderzoek dat in eerste instantie grappig aandoet, maar toch aan het denken zet.



Want er valt natuurlijk niks te lachen als iemand zó boos wordt van geluiden die mensen nu eenmaal maken als ze gewone dingen doen zoals eten, ademen, bewegen of niezen − nou ja, dat laatste is in deze tijd dan weer niet zo gewoon. Eigenlijk is misofonie een vorm van mensenhaat.