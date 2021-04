Ik wil het graag lezen: jullie coronajaar in veertig woorden

Bijzonder moment was het, gistermiddag. De terrassen in Nederland gingen open en wij zaten met de kleinste in de teststraat. D’r zit symboliek in, natuurlijk. Ik schat deze: ‘Het is heerlijk om weer wat vrijheid te kunnen pakken, maar pas op: corona is nog niet weg.’ Natuurlijk zijn we ons daar allemaal van bewust, dus ik zal er niet over doorzeuren.

Ik had zelf al geen terrasplannen. Misschien zou ik even gaan kijken. Da’s ook een vak en ik beoefen dat toevallig. Maar de avond daarvoor kondigde zich al aan dat zelfs dat voornemen zou sneuvelen. De kleinste kreeg koorts. In de nacht ging het niet weg. Dus meldde ik ’s ochtends beide kleintjes weer van school af en wachten we weer op een testuitslag.

Voor de rest deel ik de opwinding in het land wel, hoor. Natuurlijk wordt er her en der te veel gedronken en onwetenschappelijk & onverantwoord & ongezond dicht bij elkaar gestaan. Maar je proeft aan alles dat we stapjes maken op weg naar een nieuw leven, dat vooral heel veel op ons oude leven moet lijken. Of het dat ooit weer wordt? Ik durf geen jaar vooruit te kijken.

Quote Was 20-21 bijvoor­beeld het jaar waarin u scheidde, een nieuw huis vond, een lieve hond adopteerde en uiteinde­lijk vrede sloot met uw ex?

Een jaar terugkijken, dat kan ik wel. U ook. De heropening van het gewone leven is ook een fijn moment voor zo’n pas op de plaats. Laten we een oefening doen. Ik geef u een maximum van veertig woorden en dan moet u daarin samenvatten wat dit afgelopen jaar u gegeven heeft. Was 20-21 bijvoorbeeld het jaar waarin u scheidde, een nieuw huis vond, een lieve hond adopteerde en uiteindelijk vrede sloot met uw ex? Of was 20-21 het jaar waarin u een liefde opvatte voor klassieke muziek, uw kniebanden kapot liep door die 10.000 stappen-app en ontdekte dat u best lekker kunt koken, vooral Indonesisch? Of het jaar dat u corona kreeg, het beste boek ooit las (en wel:...) en gelukkig ook nog herstelde? Of, mijn laatste voorzet, was 20-21 het jaar dat u erachter kwam dat u een goeie automonteur bent, best lange telefoongesprekken met uw grote kinderen kunt hebben, en helemaal niet zo kil bent als uw vrouw zegt?

Nou ja, honderdduizend andere mogelijkheden. Ik wil het graag lezen: uw coronajaar in veertig woorden.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: