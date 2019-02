,,Ik wil me gevuld voelen.’’



Als m’n dochter (26) binnenkomt, is haar eerste gang meestal naar de koelkast. Dit stamt uit de dagen dat ze voor het eerst bij dat handvat kon.



,,Wat zoek je daar’’, vraag ik dan. ,,We gaan zo eten.’’



,,Zo eten. Dat duurt een eeuwigheid hier.’’



Ze wil zich nu meteen ‘gevuld voelen’.



Dan moet je toch echt bij een van je bewonderaars zijn - maar dat zeg ik niet.