‘Ik zie dat je gebeld hebt?’ appte ik, net nadat ik het telefoontje keihard had genegeerd

Een tornado heeft grote schade toegebracht aan verschillende huizen in de gemeentes Bihucourt en Hendecourt-lès-Cagnicourt, in het Noord-Franse departement Pas-de-Calais. De storm trok daarna over België met zware windstoten en heeft later ook Nederland bereikt.

24 oktober