Ik zie de dubieuze dokters met hun walgelijke bemiddelaars al panikeren om zoveel negatieve publiciteit

Tien weken oude baby uit Haaksber­gen kreeg cocaïne binnen via borstvoe­ding, taakstraf voor moeder

29 mei Een 35-jarige vrouw uit Haaksbergen is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar. Zij en haar partner gebruikten geregeld cocaïne. Via de borstvoeding kreeg haar tien weken oude baby dit ook binnen. Daarom is de moeder mishandeling ten laste gelegd.