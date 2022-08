Ikea in Duiven heeft alleen nog zelfscans: is dat echt sneller voor klanten, of voelt het alleen zo?

Een nieuwe Billy-boekenkast, Poäng-stoel of Malm-bed kun je bij Ikea in Duiven voortaan alleen nog afrekenen met zelfscan. Kassa’s met kassières en een lopende band zijn compleet in de ban gedaan.



De vestiging in Duiven is trendsetter. De winkel was toe aan nieuwe kassa’s. Daarom is Ikea hier twee maanden geleden als eerste volledig overgestapt op zelfscans; in totaal 36 kassa’s verdeeld over negen rijen. Het is de bedoeling dat de andere filialen dit voorbeeld volgen.