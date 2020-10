Illegale fabriek met miljoenen sigaretten opgerold in Gelderland: dertien mannen opgepakt

Toch nog een coronavac­cin in 2020? ‘Als ik nu moet kiezen, zou ik voor Pfizer gaan’

12:15 De Amerikaanse farmaceut Pfizer zou zomaar eens als eerste met een coronavaccin in Europa en de Verenigde Staten kunnen komen. Pfizer, dat samenwerkt met het Duitse BioNTech, bevindt zich in de laatste testfase en verwacht daarvan in oktober de eerste testresultaten.