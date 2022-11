‘Illegale puppyfabriek’ in Brabant per direct gesloten, opvang gezocht voor 400 honden

met video Bewoners van 75 appartemen­ten dakloos na grote brand Amsterdam, man (27) opgepakt

In Amsterdam heeft vanochtend een grote brand in een appartementencomplex gewoed. De brand is inmiddels onder controle, maar 75 woningen van vooral jonge alleenstaanden zijn verwoest. Een 27-jarige man is aangehouden omdat de brand volgens de politie vermoedelijk opzettelijk is aangestoken.

13 november