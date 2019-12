Imanuelle Grives breekt met management en moet nog paar dagen de cel in

Geen hoger beroepImanuelle Grives kan zich opmaken voor nog zes dagen gevangenis. Het Openbaar Ministerie in België gaat niet meer in hoger beroep tegen haar veroordeling van twee jaar cel waarvan één voorwaardelijk. Ook Grives gaat niet in hoger beroep, laat ze weten.

De voor drugshandel veroordeelde actrice (ze verkocht deze zomer drugs op festival Tomorrowland) hoeft feitelijk nog maar een handjevol dagen de cel in. In België geldt de regel dat je bij celstraffen van één jaar of minder slechts één zesde hoeft uit te zitten. Van de twee jaar die Grives kreeg, is er één voorwaardelijk. Van dat ene jaar hoeft ze dus maar twee maanden te zitten. Omdat ze al 54 dagen in voorlopige hechtenis zat, blijft er nog slechts een kleine week over, zegt haar advocaat. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat.

,,De oproep voor die paar dagen gaat ze wel krijgen”, zegt Kristof Aerts van het Belgische OM. Soms kan ter plekke de uitvoerende dienst van het gevangeniswezen nog besluiten dat je toch weer naar huis mag.

Management

Grives heeft ondertussen gebroken met haar management, Artist’s Ability, bevestigt Jennifer Bouwmeester van het artiestenbureau. Of dat iets met haar veroordeling te maken heeft, zegt Bouwmeester niet. ,,We hebben dit in goed overleg besloten.” Het is onduidelijk of Grives bij een ander bureau staat ingeschreven en hoe het nu verder moet met haar carrière. De Rotterdamse actrice laat via een woordvoerder weten dat ze niet in hoger beroep gaat en pas als de hele affaire rond haar veroordeling enige tijd achter de rug is, weer interviews zal geven.

Grives is op dit moment te zien in de kinderserie Dropje bij de NTR. Dat project is opgenomen voor haar veroordeling. Ook was ze te zien in de AvroTros-serie Keizersvrouwen, maar haar karakter is inmiddels overleden in de reeks.

Vriendin wel in beroep

Overigens heeft een vriendin van Grives die ook voor drugshandel werd veroordeeld, wél beroep aangetekend tegen haar veroordeling. Die vriendin kreeg een half jaar cel voor haar aandeel. Grives zelf verklaarde dat haar vriendin er niks mee te maken heeft.