Immense beveiligingsoperatie tijdens eerste Prinsjesdag van prinses Amalia

Gezinsdrama Turbulente leven van Fred W. eindigde tegelijk met dat van Ingrid: wat gebeurde er in huis?

Wie was Ingrid Folles uit Gorinchem, die zondag met een doorgesneden keel dood werd aangetroffen in haar woning? En wie was haar nieuwe vriend Fred W., die eveneens levenloos in het huis lag? Waarom stond de gaskraan open? En misschien de belangrijkste vraag: had dit drama voorkomen kunnen worden?

16 september