Immuniteit tegen corona op sommige plekken 10 procent: check hoe het zit in jouw regio

Video/updateIn Limburg en Noord-Brabant hebben de bloedbanken van Sanquin de meeste bloeddonors gevonden met antistoffen: daar liep het percentage op tot 10 procent. In Drenthe en de polders bleek het kleinste percentage bloeddonors antistoffen te hebben: tot 2 procent. Het landelijk gemiddelde is op een haar na 5,5 procent.

Dat blijkt uit nieuwe resultaten van ruim zevenduizend bloeddonors die tussen 9 en 19 mei zijn getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19. Dit onderzoek werd uitgevoerd door bloedvoorziening Sanquin.

De stijging in het zuiden van Limburg springt in het oog. GGD-arts Christian Hoebe merkt op dat hij de in april gemeten score van van 2 tot 4 procent aldaar ‘opvallend laag’ was. ,,De huidige gegevens kloppen beter bij mijn beeld van gevallen, ziekenhuisopnames en sterfte. Zuid-Limburg is één van de meest aangedane regio’s.’’

‘Bescheiden stijging’

Landelijk heeft bijna 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld, zo berichtte deze site eerder deze maand. Dat is een ‘bescheiden stijging’ ten opzichte van de 3 procent die werd gemeten in april. Het kan daardoor nog twee jaar duren voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt.

Met deze grote bevolkingsonderzoeken moet duidelijk worden of in Nederland al een grote groep bestand is tegen het virus. Bij corona geldt dat als net iets meer dan 60 procent van deze ziekte is genezen, het virus veel moeilijker slachtoffers kan maken. Mensen zijn dan zodanig omringd met immune personen, dat de uitbraak uitdooft.

Minder mensen besmet

Onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin noemde de gevonden stijging eerder ‘relatief klein’. ,,Dit sluit aan bij wat de gegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien over de afnemende verspreiding van de infectie in Nederland. De lockdownmaatregelen zijn effectief, waardoor minder mensen besmet zijn geraakt.’’

Volledig scherm Arts-microbioloog Hans Zaaijer: ,,De kans bestaat dat het coronavirus elk jaar de kop opsteekt en het een deel van het leven wordt.’’ © Marco Okhuizen Dit betekent volgens de arts-microbioloog, die tevens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam is, dat ‘een vaccin echt de redding moet zijn en niet het gedoseerd over de samenleving laten komen van corona’. ,,Zo kan het nog twee jaar duren voordat groepsimmuniteit in Nederland wordt bereikt. Er is gewoon een vaccin nodig.’’



Voor dit onderzoek zijn bloeddonoren tussen de 18 en 75 jaar getest die tenminste twee weken klachtenvrij waren. Omdat alleen donoren worden onderzocht, is het gevonden percentage niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Vanaf juni draagt Sanquin bij aan de landelijke Pienter Corona studie, waarbij het RIVM ook jongeren en ouderen betrekt.