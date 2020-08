In Amerika waakt een Nederlandse viroloog over ‘ons’ vaccin: ‘Het ziet er goed uit’

Ver weg, in een afgelegen laboratorium in de schaduw van de Rocky Mountains, is een man al maanden koortsachtig aan het werk om te controleren of het Oxford-vaccin dat ons straks moet gaan beschermen tegen het coronavirus écht werkt en veilig is. Het toeval wil dat die man een Nederlander is: Vincent Munster, de baas van de onderzoeksgroep Virus Ecology van het National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID). Dat is dan weer onderdeel van het National Institute of Health (NIH), het grootste biomedische instituut ter wereld. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van Trump, is zijn directe baas.