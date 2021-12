In Amstelveen doodgeschoten man is bekende crimineel Itzhak Meiri, stond op dodenlijst

Vliegende keep Lotte is weer terug op de corona-afdeling: ‘Heel het ziekenhuis lijdt hieronder’

Iets meer dan een jaar geleden vloog Lotte Kooistra (45) tijdens de tweede coronagolf over de cohortafdeling in Meander Medisch Centrum in Amersfoort om daar coronapatiënten te helpen. Twee golven verder is de cohortafdeling terug. En Kooistra ook. ‘Ik had vorig jaar ook niet verwacht dat ik hier nu wéér zou staan.’

21 december