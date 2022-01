In België doodgeschoten Nederlandse gedetineerde is 21-jarige Kenneth B.

De 21-jarige ontsnapte gedetineerde uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda die gisteren in België werd doodgeschoten is Kenneth B. Dat zegt de Belgische krant Gazet van Antwerpen van de Belgische justitie te hebben gehoord.

B. die gisteren buiten de gevangenis aan het werk was, bedreigde twee begeleiders van Den Hey-Acker met een vuurwapen. De jongen dwong de personeelsleden in een auto te stappen en reed daarmee in volle vaart naar België. De gijzelaars werden in het centrum van het Belgische Hoogstraten vrijgelaten, zo’n 25 kilometer verderop. Na een wilde schietpartij, waarbij meer dan dertig kogels werden gelost, werd B. uiteindelijk klemgereden door de politie en kwam hij in een vuurgevecht met de rijkswacht om het leven.

Een woordvoerder van Den Hey-Acker wil niet bevestigen of het om Kenneth. B. gaat. Over hem is verder vooralsnog ook niets bekend. Om hun terugkeer in de samenleving te vergemakkelijken laat de jeugdgevangenis vaker gedetineerden buiten de gevangenismuren werkervaring opdoen. ,,Per persoon bekijken we of dat onder begeleiding gaat of niet‘’, zegt de woordvoerder. Waarom daar in het geval van Kenneth. B. voor werd gekozen, wil de woordvoerder niet zeggen.

Meerdere onderzoeken

Naar aanleiding van de fataal afgelopen ontsnapping lopen inmiddels meerdere onderzoeken. Zowel in Den Hey-Acker alsook in België waar de agenten van de rijkswacht die bij het vuurgevecht betrokken waren, inmiddels verhoord zijn. De grote vraag bij die onderzoeken is hoe B. aan het vuurwapen kwam.

De toezichthouder van de Belgische politiediensten, het zogeheten Comité P, is opgedragen de agenten te verhoren die betrokken waren. Er raakten verder geen andere mensen gewond. ,,Het stressteam van de federale politie werd ingeschakeld om de betrokken inspecteurs psychisch bij te staan.”

Er zal een autopsie op het lichaam van het slachtoffer worden uitgevoerd. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de gijzeling en de schietpartij.

Eerdere gijzeling

In Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten er op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie of voor jeugddetentie en zitten een straf van maximaal twee jaar uit. ,,Het gaat om jongens die uiteindelijk terug moeten keren in de samenleving”, legt een woordvoerder uit. ,,Dat betekent ze wel eens naar buiten mogen, om in de buurt te werken.”

In 2020 vond ook al een gijzeling in Den Hey-Acker plaats. Drie medewerkers voelden zich die dag enorm bedreigd. Eén van hen sloot zich op in een berghok en vreesde voor zijn leven omdat er in de naastgelegen leefruimte ook brand werd gesticht.

Beelden gemaakt na afloop van het oproer laten een gigantisch slagveld zien. De boel werd kort en klein geslagen. Een ravage met omver gegooide stoelen en een kliko, een enorme rotzooi en kapotte ruiten. De officier van justitie eiste destijds 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging.