In Brabant gaan ze de strijd met hardrijders aan met deze nepflitsbus

Maar die struiken werden door onbekenden met een heggeschaar gekortwiekt. Daarop heeft wethouder Boaz Adank (Verkeer, VVD) gereageerd door grote gele borden te plaatsen met de mededeling: Slow Down! Met daaronder: hier komt iets nieuws. En dat nieuws, dat is er nu dus. In de vorm van een zwart flitsbusje. ,,In het buitenland zie je wel eens een nepagent met een lasergun langs de weg staan, maar zoiets als wij nu hebben is voor zo ver ik weet nog nergens in Nederland te zien’’, zegt Martijn Geervliet, verkeersveiligheidscoördinator van de gemeente Breda.