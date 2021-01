In Brabant wordt het echt even winter met paar centimeter sneeuw die blijft liggen

Vooral in het oosten van Brabant is er kans op sneeuw, dat vanuit het midden van Europa binnenkomt vanaf de middag. In de loop van de avond en in de nacht naar donderdag kan het tijdelijk wit worden, zeker op de hogere delen. Er valt een paar centimeter bij temperaturen rond het vriespunt.



Het is voor het eerst sinds 26 februari vorig jaar dat het op uitgebreidere schaal tot sneeuw lijkt te komen. De laatste keer dat het op landelijke schaal tot sneeuwval kwam, was op 22 januari 2019. Genieten van de sneeuw morgen moet volgens Weerplaza ‘zo’n beetje meteen’ als het valt. In de loop van de nacht bereikt de zachtere lucht vanuit het westen ook de oostelijke provincies waar de sneeuw ook daar in regen overgaat.