In bronsttijd verliezen hitsige herten tot wel 25 procent van hun lichaamsgewicht

Voetganger overleden bij aanrijding, automobi­list rent weg en meldt zich later: 'Mogelijk sprake van opzet'

23 oktober Een voetganger is zaterdagmiddag overleden bij een aanrijding met een wit bestelbusje in Oosterhout. De verdachte, de bestuurder van het busje, is daarbij weggerend. Hij meldde zich later op het bureau. De politie laat weten alle opties open te houden met betrekking tot de oorzaak van het ongeval: ,,Er kan sprake zijn van opzet.”