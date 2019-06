In coma geslagen Younes ‘knippert met ogen nu schedel is teruggezet’

Mislukte plofkraak Zundert: ‘Sta je dan in je badjas met de lont van die bom voor je neus!’

15:48 Na een mislukte plofkraak in het Brabantse Zundert moesten vanochtend woningen in de buurt in allerijl worden ontruimd. Het was flink schrikken voor de bewoners. ,,Sta je daar in je groene badjas, ik schrok me dood.’’