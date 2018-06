In de bajes trapt Oranje nog wél een balletje mee

Want vooral de teamselectie is een breinbreker. Lang niet elke gevangene komt in aanmerking. Zedendelinquenten, levenslang veroordeelden, vluchtgevaarlijke criminelen, of gevangenen die betrokken zijn in een ‘mediagevoelige’ strafzaak: ze vallen allemaal af, hoe goed ze ook kunnen voetballen. Drugssmokkelaars die onlangs door de mand vielen tijdens een urinecontrole hebben vette pech. Ook bajesklanten die zich niet aan de regels hebben gehouden of agressief waren, vallen buiten de boot.



Wie blijven er dan nog over? ,,Gevangenen die in de laatste fase van hun straf zitten en zich goed hebben gedragen”, verduidelijkt Robert Meijer, woordvoerder van de penitentiaire inrichting Dordrecht. En dan zijn er nog de persoonlijke vetes waar rekening mee gehouden dient te worden. ,,Die gedetineerden zetten we niet bij elkaar of tegenover elkaar. Dat is niet anders dan op de afdeling.”