In deze grote Nederlandse stad laat 1 op de 3 zich niet vaccineren: ‘Corona is toch niet gevaarlijk’

Mbo-do­cent Kirsten in de race voor wereldwij­de leraren­prijs van 1 miljoen dollar

10 september Kirsten Cuppen (37), docente Nederlands en loopbaanbegeleider aan het ROC Tilburg, is een van de vijftig leraren die nog in de race is voor de Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021. De beloning voor de winnaar is 1 miljoen dollar.