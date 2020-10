In dit geheimzinnige Dagobert Duck-pakhuis in Zeist liggen straks 14.000 plakken puur goud

De schatkamer

Een kleine 15.000 goudstaven lagen er tot begin oktober opgeslagen in een van de best bewaakte kluizen van Nederland aan het Frederiksplein in Amsterdam. Wie erbij wilde, moest eerst langs zwaarbewapende marechaussees en zich onderwerpen aan superstrenge controles; een luchthaven was er niets bij. En zonder afspraak, of als buitenstaander, kwam je zeker niet in de schatkamer, die meters onder de grond lag en beveiligd werd met meerdere kluisdeuren en een traliehek. Nogal een heisa allemaal, die veiligheidsvoorschriften voor bankbaas Klaas Knot en zijn mensen. Die werken namelijk in het gebouw bovenop de kluis. Reden om naar een nieuwe plek te zoeken. Een tijdelijke oplossing is gevonden in Haarlem, maar uiteindelijk wordt Zeist dé plek voor het nationale Dagobert Duck-pakhuis.