In dit restaurant liepen de maden uit de saté: ‘We zijn nu hard bezig met schoonmaken’

Geen celstraf voor doodrijd­ster die epilepsie verzweeg

13:41 De 54-jarige Julia H. uit Rockanje hoeft niet de cel in voor een fataal ongeluk dat ze in 2014 heeft veroorzaakt. Ze reed toen in Hellevoetsluis twee Polen dood. Het gerechtshof in Den Haag legde haar vandaag een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf op en pakte haar rijbewijs voor zes jaar af. Daartoe werd besloten omdat ze drie dagen na het ongeluk weer in de auto stapte, terwijl haar rijbewijs was ingevorderd.