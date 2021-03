In drie weken van ‘terrassen open’ naar ‘niks kan’: hoe is dat mogelijk?

update | video Grote brand verwoest meubelwin­kel en kantoren in Capelle aan den IJssel, eigenaar: ‘enorm drama’

21 maart Een felle brand woedt in een meubelzaak in Capelle aan den IJssel, vanochtend. De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien en trokken een grote groep kijkers. De politie sloot zelfs een weg af vanwege de verkeerschaos die daardoor ontstond.