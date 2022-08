Er is geen dier dat voormalig dierenarts Joop Koopman zo gelukkig maakt als de bij. En dan bedoelt hij niet de individuele bij, maar de bij als volk. Die 50.000 insecten in een kast fungeren op een wonderlijke manier samen haast als één levend wezen. ,,In het menselijk lichaam heb je nieren, darmen, een hart, het brein. Allerlei organen die samen een organisme vormen. In een bijenvolk heeft iedereen verschillende taken, waardoor het geheel functioneert. Dat vind ik zó fascinerend.’’