In één dag 130 bedden meer bezet, volgens ziekenhuisbaas Ernst Kuipers is ‘piek nog niet bereikt’

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 130 toegenomen tot 2772. Dat is de grootste toename sinds 4 januari. Volgens ziekenhuisbaas Ernst Kuipers is ‘de piek nog niet bereikt’.

Dat verklaart de voorman van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in zijn wekelijkse persconferentie over de ziekenhuiscijfers. Vergeleken met één jaar geleden liggen er nu ruim duizend mensen meer in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Bijna 300 patiënten erbij

In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 249 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden er 48 mensen opgenomen.

Kuipers benadrukt dat de situatie in Nederland van nu daarmee in de buurt komt van andere pieken in de vorige twee coronawinters, maar dat de trend er nu vooralsnog ongunstiger uitziet. ,,Wat je eerder zag is dat tegen het moment dat we de piek bereikten het tempo daalde’’, vervolgt hij zijn betoog. ,,Maar als je nu kijkt is het tempo eigenlijk nog steeds fors.’’

Volgens Kuipers gaan we ‘in de komende week uitkomen boven het hoogste niveau van de eerdere winters en dan gaan we richting drieduizend patiënten’. Het ‘enige lichtpuntje’ is volgens hem dat dankzij het vele vaccineren de verhoudingen tussen ziekenhuisopnames en IC-opnames ‘iets gunstiger’ zijn. Met een kleine zeshonderd patiënten op de intensive care, is dat aandeel nu kleiner dan bij eerdere coronagolven.

Het LCPS ziet vooralsnog géén signalen dat de ziekenhuisbezetting met Covidpatiënten op korte termijn gaat afnemen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak onlangs de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten oploopt tot boven de hoogste piek van afgelopen winter van 2800 mensen.

Vanmiddag praat Ernst Kuipers in het Erasmus MC de pers bij over de situatie rond de nieuwe variant omikron, die voor het eerst in Zuid-Afrika is geconstateerd en mogelijk een nóg hogere druk zal leggen op de ziekenhuizen. Van vooraanstaand specialist, werd hij bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC én voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat in het bestrijden van de pandemie een sleutelrol vervult. Als LNAZ-voorzitter was hij de bedenker van het verdelen van coronapatiënten over de beschikbare bedden.

Groepsimmuniteit? Vergeet het!

In een interview met deze site drukte Kuipers mensen onlangs op het hart om de theorie dat er op een gegeven moment groepsimmuniteit ontstaat, uit het hoofd te zetten. ,,Er is de suggestie gewekt van groepsimmuniteit. Vergeet het!’’, zo verkondigde de topman stellig. Volgens hem wordt er nu gewerkt ‘met meerdere scenario’s’. ,,Eén is: er blijven altijd grote aantallen coronapatiënten. Met substantiële aantallen patiënten moeten we de zorg op de lange termijn echt anders regelen. Een ander scenario kan zijn: op het moment dat mensen een aantal keer corona hebben gehad of de booster hebben gekregen, geeft dat een dempend effect.’’

Volgens Kuipers is in elk geval ‘één ding zeker’. ,,Corona gaat niet meer weg. Dat is de realiteit.’’

