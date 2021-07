In een gezonde democratie was het nooit zover gekomen

LIVE | Vaccinatie­lo­ca­tie Amsterdam twee dagen dicht om festivals, aantal besmettin­gen neemt snel toe

21:12 Het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Vergeleken met vorige week is het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bijna verdrievoudigd. Mensen die op 31 juli en 1 augustus een prikafspraak hebben staan in de NDSM-loods in Amsterdam-Noord moeten een nieuwe afspraak maken. Op die data worden op het terrein namelijk twee festivals gehouden: Pleinvrees en De Zon. Het verenigen van twee grote bezoekersstromen op één dag zou niet verantwoord zijn. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog leest u hier terug.