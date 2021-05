Al eeuwen dat scheergeklungel, ongelooflijk. Ik dep de sneetjes van een nieuw scheermesje met ministukjes wc-papier. Niet zo’n enorm goeie manier, geef ik toe. Want als je ze d’r aftrekt, begint zo’n sneetje opnieuw te bloeden. Een tijdje heb ik een keihard alcoholisch elixer op de wondjes geprobeerd. Ik brandde het als het ware dicht (onder het motto: ‘pijn is goed’). Ooit kocht ik ook in de krochten van het internet een aftershave, die ik nog kende van mijn vader: Fresh Up. Zelfde effect als dat alcoholische elixer. Als ik het op had, kreeg ik visioenen van mijn vader, die ’s ochtends in zijn witte onderhemd door het huis banjerde, net geschoren. Maar mijn vrouw vond het goedje ruiken naar oude mannen. Had ze geen ongelijk in. Nou ja, wc-papier dus. Ach, in een lang leven zoek je zoveel verschillende manieren om wonden te deppen. Dat mag u ook gerust overdrachtelijk lezen.