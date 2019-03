In het drassige bos onder bij Nummer Een is nooit gezocht tijdens het eerste onderzoek naar de verdwijning van Herman Ploegstra. Dat is opmerkelijk, want het overwoekerde parkeerterreintje in het bos was een plek waar hij afsprak met zijn ‘geheime liefdes’, zoals rechercheur Ralph Nagelkerke het uitdrukt. Getuigen hebben dat de politie verteld. Amper een kilometer verderop werd Ploegstra’s auto op 26 oktober 2010 leeg teruggevonden aan de Duivelshoekseweg, even buiten Breskens.