Nederlandse gaswinning dreigt verder in te storten

Als het in Nederland over gaswinning gaat, gaat het bijna altijd over Groningen. Wat veel mensen niet weten, is dat bijna de helft van het gas inmiddels uit andere velden komt. En dat wordt alleen maar meer. Onder invloed van de aardbevingen heeft het kabinet besloten dat de gaskraan in Groningen zo snel mogelijk dicht moet en dat het aanboren van nieuwe bronnen op land tot het verleden behoort.



De vraag is echter of de winning op de Noordzee niet (bijna) net zo hard gaat instorten. In 2014 investeerden energiebedrijven nog 475 miljoen euro in het zoeken naar gas in de Nederlandse zeebodem. In 2016 was dat gedaald naar 244 miljoen, en vorig jaar was het zelfs nog maar 131 miljoen. Een daling van liefst 73 procent.



Energie Beheer Nederland (EBN), dat namens de staat verantwoordelijk is voor de gaswinning, maakt zich zorgen. ,,Het is van belang offshore-velden te blijven ontwikkelen en nieuwe reserves toe te voegen, om de productie zoveel mogelijk op peil te houden. Zonder voldoende investeringen zal de gasproductie uit kleine velden sterk afnemen."