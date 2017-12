In klas mishandelde juf op dag van staking: Ik verdien meer!

Tienduizenden leraren in het basisonderwijs protesteerden vandaag tegen lage salarissen en een te hoge werkdruk. Ook Sabine Bogaers-Vorstius Kruijff legde het werk neer, ook al werkt ze niet in het basisonderwijs maar in het voortgezet onderwijs. In een indrukwekkend Facebook-bericht vertelt ze waarom. ,,Mijn collega’s en ik werken elke dag in een onveilige situatie.”

Sabine is docente op de Michaëlschool in Boxtel, een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen. ,,En dat woord, speciaal, maakt dat ik in de cao primair onderwijs val”, legt Sabine uit. Ze verdient hierdoor aanzienlijk minder dan collega’s in het reguliere onderwijs.

Een rake klap

Dagelijks werkt Sabine met jongeren die moeite hebben met leren. Ze hebben baat bij structuur, duidelijkheid, rust en ritme. Als het daar aan ontbreekt, kunnen zij in bepaalde situaties erg agressief worden, met als gevolg dat je, zoals Sabine het omschrijft, te laat bent.

Dat overkwam haar dus drie weken geleden. Een leerling in haar nieuwe klas haalde uit in het gezicht van Sabine. ,,Één klap, goed raak.” Volgens Sabine zou deze leerling op het reguliere onderwijs onmiddellijk van school zijn verwijderd.

Dringend mensen nodig

,,Want een leerkracht slaan, dat kan echt niet. Helaas, of misschien wel gelukkig, kunnen wij een leerling niet zomaar verwijderen. Hij zit met een reden bij ons.” En dat is waarom Sabine vindt dat er vanuit de overheid veel meer aandacht en dankbaarheid moet komen voor mensen die met hart en ziel in het voortgezet speciaal onderwijs werken.

,,Door het tekort aan leerkrachten en mensen die de uitdaging zien om met deze doelgroep te werken, werken mijn collega's en ik elke dag in een onveilige situatie.” Ze slaat daarom alarm. ,,We hebben dringend mensen nodig, er is een club die al bijna een half jaar geen theorieonderwijs ontvangt, wegens een tekort aan AVO-docenten.”

Verwondingen

Volgens Sabine komt dat door de enorme inkomensverschillen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. ,,Ik baal daarvan, vandaar dat ik vandaag mijn werk neerleg. Omdat ik vind dat ik meer meer verdien! Omdat ik vind dat mijn collega's meer verdienen! En omdat ik vind dat wij een aparte cao zouden moeten krijgen!”

Om haar boodschap meer gewicht te geven, plaatste ze op haar Facebookpagina een foto waarop de verwondingen op haar gezicht te zien zijn. ,,Ik heb een rotweekend gehad door die klap, ben er goed ziek van geweest”, schrijft ze in alle eerlijkheid. ,,Heb een potje gejankt en daarna mezelf weer bij elkaar geraapt.”

Aangifte