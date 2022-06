In Limburg vermoorde Servische zanger (43) was bekende van Duitse OM, laat zwangere vrouw achter

De 43-jarige Servische volkszanger Enver Koljsi die begin deze maand voor zijn woning in het Limburgse Buchten werd doodgeschoten, blijkt een bekende van politie en justitie in Duitsland en Oostenrijk. Dat maakt de Nederlandse politie vandaag bekend. De nog onbekende schutter is nog altijd voortvluchtig.

De 43-jarige Koljsi is in Servië beroemd om zijn deelname aan een populaire talentenjacht, vergelijkbaar met The Voice of Holland. Hij werd donderdag 9 juni door een voorbijganger dood gevonden bij een garagebox van een appartementencomplex aan het Catharinahof in Buchten, waar hij woonde.

Er zijn volgens de Nederlandse politie nog altijd veel vragen over hoe Koljsi zijn dagen vulde en met wie hij contacten onderhield. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat hij geregeld in Duitsland en Oostenrijk verbleef en regelmatig terugkeerde naar zijn geboorteland Servië. Ook zou Koljsi over vastgoed in Duitsland beschikken.

Vriendin aangeslagen

Omdat het slachtoffer connecties met verschillende landen heeft en het spoor naar de moordenaar dood dreigt te lopen, kijkt de Nederlandse politie naar mogelijkheden om internationaal burgers bij het onderzoek te betrekken. De politie zoekt derhalve de samenwerking met haar collega's in Duitsland, Oostenrijk en Servië. Daarbij zal de eerder getoonde compositietekening van de mogelijke getuige onder de aandacht gebracht worden. Daarnaast is het onderzoeksteam benieuwd naar wat mensen in die landen kunnen vertellen over Koljsi’s bestaan in de genoemde landen.

Volgens de politie woonde de man sinds drie jaar in Nederland, evenals zijn vier kinderen. Daarvoor woonde hij in Oostenrijk en Duitsland. In Servië is een vijfde kind op komst. Zijn zwangere vriendin is de wanhoop nabij. ,,Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ik weet niet welke reden er kan zijn voor iemand om een ​​man van het leven te beroven op de wijze waarop Enver is vermoord. Mensen moeten weten dat alleen god een oordeel mag geven aan ieder mens op deze planeet”, vertelt ze tegen Servische media.

Diverse scenario's

De politie denkt dat Koljsi op donderdag 9 juni ergens tussen 14.00 en 15.00 uur met zijn grijze Mercedes thuis is gekomen. Hij parkeerde de auto in zijn garagebox, om vervolgens met de fiets naar een bakker te gaan. Vlak voor 16.00 uur rekende hij daar af, maakte nog een praatje met iemand en ging daarna naar huis. Kort daarop werd hij volgens de politie neergeschoten.

De Nederlandse politie gaat nog altijd uit van diverse scenario’s. Zo kan er sprake zijn van een conflict in privé of zakelijke sfeer. Maar het is ook nog altijd niet uitgesloten dat een en ander zich mogelijk in het criminele circuit heeft afgespeeld.