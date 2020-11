In minder dan een kwartier van Leeuwarden naar Volkel: F-35 op missie in eigen land

Als ze flink gas geven, zijn ze er in minder dan een kwartier. Vliegbasis Volkel klinkt voor een jachtvlieger uit Leeuwarden niet echt als een bestemming waar je voor het eerst op missie wil met de F-35. Bommen gooien op vijandelijke strijders; dat is waar deze mannen uren achtereen voor oefenen. Toch is deze ‘uitzending’ op een steenworp afstand van de thuisbasis van groot belang, beseffen ook de vliegers.